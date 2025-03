Polizei Bochum

POL-BO: Trickbetrüger bringen Seniorin (89) um ihren Schmuck - Polizei fahndet nach zwei Tatverdächtigen und sucht Zeugen

Bochum (ots)

Zwei falsche Stadtwerke-Mitarbeiter haben am Montagvormittag, 17. März, eine Bochumerin (89) um ihren Schmuck gebracht. Es werden Zeugen gesucht.

Der Vorfall ereignete sich an der Weststraße nahe der Schulstraße in Bochum-Leithe. Gegen 11.30 Uhr klingelte ein Unbekannter an der Wohnungstür einer 89-Jährigen und gab sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus. Unter dem Vorwand, die Heizungen überprüfen zu müssen, verschaffte er sich Zutritt in die Wohnung. Während er die Seniorin in ein Gespräch verwickelte, durchsuchte sein Komplize die Räume nach Wertsachen. Nach derzeitigem Stand entwendeten die beiden Betrüger Schmuck und verließen anschließend das Wohnhaus.

Beide Täter seien männlich, etwa 170 bis 175 cm groß und haben kurze dunkle Haare. Einer sei korpulent, habe ein schwarzes Oberteil getragen und Deutsch mit Akzent gesprochen. Der andere habe ebenfalls ein schwarzes Oberteil sowie eine graue Hose getragen.

Wer hat etwas beobachtet und kann helfen? Hinweise nimmt das ermittelnde Kriminalkommissariat unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell