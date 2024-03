Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ubstadt-Weiher - Polizeiposten Ubstadt-Weiher öffnet nach vorübergehender Schließung wieder

Das Polizeipräsidium Karlsruhe teilt mit, dass der Polizeiposten Ubstadt-Weiher nach vorübergehender Schließung ab nächster Woche wieder besetzt sein wird.

Das Polizeirevier Bad Schönborn hatte seit dem 01. Dezember 2023 die Betreuung des Zuständigkeitsbereichs des Polizeipostens sowie die Koordination des Einsatzgeschehens übernommen. Ab Dienstag den 2. April können sich die Bürgerinnen und Bürger mit ihren Anliegen dann wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten an den Polizeiposten Ubstadt-Weiher in der Bruchsaler Straße 5 wenden. In dringenden Fällen und Notlagen wird weiterhin um unmittelbare Kontaktaufnahme mit dem polizeilichen Notruf unter der Rufnummer 110 gebeten.

