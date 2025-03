Polizei Bochum

POL-BO: Polizeiliche Verkehrsunfallstatistik 2024 für Bochum, Herne und Witten

Bochum, Herne, Witten (ots)

Bei der Pressekonferenz zur Verkehrsunfallstatistik 2024 am Montag, 17. März 2025, hat Polizeipräsidentin Christine Frücht gemeinsam mit Polizeidirektor Frank Nows, Leiter der Direktion Verkehr, die Zahlen der Polizeilichen Verkehrsunfallstatistik 2024 für die Städte Bochum, Herne und Witten bekanntgegeben.

Bereits seit vielen Jahren bewegen sich die Verkehrsunfallzahlen in Bochum, Herne und Witten auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. In Nordrhein-Westfalen gibt es keine Polizeibehörde, in der im vergangenen Jahr weniger Menschen verunglückt sind. Im Landesvergleich liegt das Polizeipräsidium Bochum somit auf dem ersten Platz von insgesamt 47 Polizeibehörden.

Insgesamt ist die Zahl der Verkehrsunfälle in 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 287 Unfälle gestiegen. Hierbei sind jedoch 33 Menschen weniger verletzt worden als im Jahr 2023.

Dennoch gibt es eine tragische Entwicklung in unserer Statistik: Im Vergleich zum Vorjahr haben fünf Menschen mehr ihr Leben bei Verkehrsunfällen verloren.

Ein Blick auf die Unfallopfer zeigt, dass insbesondere die meisten der tödlich und schwer verletzten Menschen zu den ungeschützten Gruppen des Straßenverkehrs gehören: Nämlich zu denen, die zu Fuß oder auf dem Zweirad unterwegs sind.

Genau hier setzt unsere neue Fachstrategie Verkehr an, die im Jahr 2024 gestartet ist: Unter dem Hashtag #LEBEN sind die Ziele der polizeilichen Sicherheitsarbeit zusammengefasst. Unter anderem gilt es schwere Unfälle zu reduzieren und den weniger geschützten Verkehrsteilnehmenden eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr zu ermöglichen.

"Das oberste Ziel wird auch im Jahr 2025 sein, die Anzahl der im Straßenverkehr verunglückten Menschen weiter zu reduzieren", erläuterte Polizeidirektor Frank Nows, Leiter der Direktion Verkehr. Er betonte, "dass jeder Verletzte und jeder Tote einer zu viel ist".

Polizeipräsidentin Christine Frücht richtete sich mit einem Appell an alle Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer: "Wir als Polizei werden weiter konsequent gegen regelwidriges Verhalten im Straßenverkehr vorgehen und unsere Bemühungen vorantreiben, unsere Straßen für alle sicherer zu machen. Doch auch Sie können Ihren Teil dazu beitragen: Bleiben Sie aufmerksam und nehmen Sie Rücksicht aufeinander. Gemeinsam können wir dafür sorgen, dass alle sicher ans Ziel kommen", so Polizeipräsidentin Christine Frücht.

Die ausführlichen Daten zur Verkehrsunfallstatistik 2024 - für die gesamte Kreispolizeibehörde sowie heruntergebrochen auf die einzelnen Städte Bochum, Herne und Witten - finden Sie auf unserer Internetseite unter folgendem Link:

https://bochum.polizei.nrw/artikel/verkehrsunfallstatistik-2

