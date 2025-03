Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkrs. Rottweil) Rauch in Mehrfamilienhaus (21.03.2025)

Konstanz (ots)

Am Freitag, 21.03.2025 kam es kurz nach 16 Uhr zu einer starken Rauchentwicklung in der Straße "Beim Meierhof" in Schramberg. Eine Bewohnerin teilte bei der integrierten Leitstelle (ILS) telefonisch mit, dass in einem Mehrfamilienhaus auf mehreren Stockwerken Rauch sei. Alle Bewohner befanden sich zu diesem Zeitpunkt bereits vor dem Gebäude. Eine Überprüfung vor Ort ergab, dass im 1. OG ein Ofen angeheizt wurde. Dieser verbreitete über das Ofenrohr/Kamin aus bislang unbekannter Ursache den Rauch in alle Stockwerke. Die Feuerwehr kontrollierte alle Wohneinheiten, ob darin noch Rauch ist. Hierzu musste eine Wohnung notgeöffnet werden. Glücklicherweise kam es bei dem Ereignis zu keinen Personenschäden, auch der Sachschaden war minimal. Die freiwillige Feuerwehr Schramberg war mit 5 Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort.

