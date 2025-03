Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkrs. Rottweil) Betrunken Unfall verursacht (21.03.2025)

Konstanz (ots)

Zu einem hohen Sachschaden kam es am Freitag, 21.03.2025, gegen 22:45 Uhr, als ein alkoholisierter 23-Jähriger mit seinem Pkw gegen ein Garagentor eines Wohnhauses fuhr. Er befuhr in Schramberg die Straße Gersbach in Richtung Tennenbronn, als nach seinen Angaben plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte und er deshalb ausweichen musste. Bei dem Ausweichmanöver verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, weshalb er in der Folge mit dem Garagentor kollidierte. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte die Polizeistreife bei dem Fahrer Alkoholgeruch fest. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von über 1,3 Promille, was eine Blutentnahme und den Verlust des Führerscheines nach sich zog. An der Garage und den darin aufbewahrten Gegenständen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000,- bis 25.000,- Euro. Am Pkw des Unfallverursachers entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000,- Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell