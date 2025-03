Konstanz (ots) - Am Freitag, 21.03.2025 kam es kurz nach 16 Uhr zu einer starken Rauchentwicklung in der Straße "Beim Meierhof" in Schramberg. Eine Bewohnerin teilte bei der integrierten Leitstelle (ILS) telefonisch mit, dass in einem Mehrfamilienhaus auf mehreren Stockwerken Rauch sei. Alle Bewohner befanden sich zu diesem Zeitpunkt bereits vor dem Gebäude. Eine ...

