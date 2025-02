Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt Heranwachsenden mit Schlagring im Bochumer Hauptbahnhof

Bochum (ots)

Heute Nacht (27. Februar) kontrollierten Bundespolizisten im Bochumer Hauptbahnhof einen Mann. Eine Nachschau in den Taschen ergab, dass er eine verbotene Waffe mit sich führte.

Um Mitternacht stellten Polizisten am Seiteneingang des Bahnhofs Bochum einen 20-Jährigen fest, welcher einer Kontrolle unterzogen wurde. Zur Identitätsfeststellung händigte er seinen Personalausweis aus. Polizeilich war dieser bereits bekannt, es wurde aber nicht nach ihm gefahndet. Die Nachfrage nach verbotenen Gegenständen oder Waffen verneinte der Bochumer, jedoch wurde er zunehmend nervöser und forderte eine schnelle Beendigung der Maßnahme. Dies versuchte er, indem er angab, dass er schnell die U-Bahn nehmen müsse. Ein Blick in die mitgeführte Umhängetasche erklärte sein Handeln: hier konnten die Beamten eine verbotene Hieb- und Stoßwaffe in Form eines Schlagrings auffinden. Der Schlagring ist, eine in der Regel aus Metall hergestellte und der Hand angepasste, Nahkampfwaffe, welche mit einem Durchgriff oder mehreren Öffnungen für die Finger versehen ist. Zur Erhöhung der Schlagkraft stützen sich Schlagringe an der Innenhand ab.

Die Uniformierten konfrontierten den deutschen Staatsbürger mit dem Fund, dieser machte daraufhin von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch und äußerte sich nicht weiter zu dem Sachverhalt.

Die Bundespolizisten beschlagnahmten die Waffe und leiteten gegen den jungen Mann ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

