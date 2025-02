Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Ausreisekontrolle am Flughafen Dortmund - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Dortmund (ots)

Am Mittwochnachmittag (26. Februar) nahmen Bundespolizisten am Dortmunder Flughafen einen Mann fest. Ein Amtsgericht hatte Haftbefehl gegen ihn erlassen.

Um 11:55 Uhr erschien ein ukrainischer Staatsbürger zur grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Chisinau (Moldawien). Der 34-Jährige wies sich mit seinem Reisepass aus. Eine Überprüfung der Daten ergab, dass die Staatsanwaltschaft Offenburg nach ihm fahnden ließ. Das Amtsgericht Lahr hatte den Ukrainer im Juni 2024, wegen Urkundenfälschung, zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu je 30,-Euro, ersatzweise 25 Tage Freiheitsstrafe verurteilt. Der Gesuchte gab an die Gesamtkosten in Höhe von 1749,50 Euro (Strafe und Verfahrenskosten) bezahlen zu wollen. Das Geld wurde durch einen Freund zur Dienststelle am Dortmunder Flughafen gebracht, so dass der Ukrainer die Strafe begleichen und anschließend seinen Weg fortsetzen konnte.

