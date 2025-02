Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt zwei europäische Haftbefehle in Gangelt/Heinsberg und in Aachen u.a. wegen Drogenhandels

Aachen - Gangelt/Heinsberg (ots)

Die Bundespolizei hat am Dienstagabend einen 39-jährigen Nigerianer in einem international verkehrenden Fernreisebus an der Henricistraße in Aachen festgenommen, der zuvor aus den Niederlanden eingereist war.

Er wurde von den Behörden in Tschechien wegen Drogenhandels mittels europäischen Haftbefehls gesucht. Ihm drohen bei einer Verurteilung eine Haftstrafe bis zu 5 Jahren. Er wurde nach seiner Festnahme in den Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen eingeliefert.

Genauso erging es einen 35-jährigen Polen, der von den polnischen Behörden wegen mehrerer Verkehrsdelikte gesucht wurde. Dabei führte er bei einer Tatausübung sein Fahrzeug und verletzte dabei eine Person lebensgefährlich. Er wurde deswegen bereits in seiner Heimat zu einer Haftstrafe von 4 Jahren und 6 Monaten verurteilt. Er war am Mittwochnachmittag mit einem Fahrzeug auf der Bundesstraße 56, auf Höhe der Ortslage Gangelt, von Beamten der Bundespolizei kontrolliert worden. Dabei stellte man die Ausschreibung der polnischen Behörden fest. Ihn verbrachte man auch in den Polizeigewahrsam nach Aachen.

Die bei der Generalstaatsanwaltschaft Köln anhängigen Verfahren sind zur richterlichen Anhörung dem Amtsgericht in Aachen vorgelegt worden und beide Personen gingen in Haft. Eine Entscheidung über die Auslieferung des 35- sowie 39-Jährigen an die tschechischen bzw. polnischen Behörden steht zurzeit noch aus.

