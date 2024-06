Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg

JFW BW: Landesjugendfeuerwehrtag 2024 von Fr., 28. - Sa., 29.06. im Kreis Konstanz in Rielasingen-Worblingen

Filderstadt (ots)

Das Programm des Landesjugendfeuerwehrtages 2024 verspricht eine Vielzahl spannender und lehrreicher Aktivitäten, darunter:

Der BWBW-MWBW-Cup:

Bei diesem Wettbewerb zeigen uns die Gruppen ihr Können im Feuerwehr-sportlichen Wettkampf! Der BWBW-Cup ist der Landesentscheid für den Bundeswettbewerb, d.h. die Siegermannschaft fährt nach Dresden, um dort im Rahmen des Deutschen Jugendfeuerwehrtages 2024 am Bundeswettbewerb teilzunehmen.

Zeitgleich findet der 2. MWBW-Cup statt. Mitmachen dürfen beim MWBW-Cup alle möglichen Jugendmusikgruppierungen der Musikabteilungen Baden-Württembergs, sowie alle Gruppen der Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg.

Am Sa., 29.06.2024 findet zum einen unsere jährliche Delegiertenversammlung ab 10.00 Uhr in der Talwiesenhallen Rielasingen, Doktor-Fritz-Guth-Straße 7.Dann gibt es die "Zukunftsworkshop - von Jugendlichen für Jugendliche"

JUGENDfeuerwehr (er)leben Egal ob jung oder alt, es gibt etwas für jeden! Neue Ausrüstung, tauscht Erfahrungen aus und stärkt die Gemeinschaft. Neben dem Experimentarium, unterschiedlichen Foren besteht nicht nur die Möglichkeit eine hundertjährige Motorspritze zu erkunden, sondern auch allerlei Gerätschaften mit Rädern, Gummiketten oder Propellern. Darüber hinaus kann man sich auch über die Landesgrenzen hinweg bei Kameraden aus Österreich, der Schweiz und Lichtenstein über das dortige Feuerwehrwesen informieren.

Leuchtturm zum Europa-Projekt: Erfahrt mehr über das Europa-Projekt, welches uns bereits seit 2 Jahren begleitet und wir verschiedene Angebote dazu hatten.

Dann liegt unser Fokus auf den Kindergruppen in Baden-Württemberg: Gemeinsam möchten wir den Blick auf unsere jüngsten Mitglieder richten und Ideen für ihre Förderung und Integration in die Feuerwehraktivitäten entwickeln und das Ergebnis unserer Ausschreibung zur Suche der ältesten Kindergruppe in Baden-Württemberg veröffentlichen. .

Und so sieht das gesamte Programm aus:

Freitag, 28.06.2024

18:00 Uhr Eröffnung des Landesjugendfeuerwehrtages (danach Ausflug der Gruppen auf den Hohentwiel) 18:30 Uhr Empfang incl. Vorstellung "unserer Rezepte für Europa"

Samstag, 29.06.2024

Ab 08.00 Uhr Training zum BWBW-Cup

Ab 10.00 Uhr Einspielen der Musikgruppen 10:00 - 12:00 Uhr Delegiertenversammlung der Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg 12:00 Uhr Mittagessen 13:00 Uhr Workshops für Jugendliche 13:00 Uhr "Wie wirken Kindergruppen " inkl. Vorstellung der drei ältesten Kindergruppen in Baden-Württemberg Ab 14:30 Uhr JUGENDfeuerwehr (er)leben ( 16:00 Uhr Siegerehrung zum BWBW-MWBWCup 16.30 Uhr Ende der Veranstaltung

Der Landkreis Konstanz besteht aus 45 Jugendgruppen mit 4 Kindergruppen in 24 Jugendfeuerwehren und über 930 begeisterten Mädchen und Jungen, welche sich auf uns freuen. Wir danken jetzt schon für deren Einsatz und freuen uns auf abwechslungsreichen Tagen im schönen Rielasingen-Worblingen, Landkreis Konstanz. Wir freuen uns über zahlreiche Besucher und Gäste aus Nah und

Original-Content von: Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell