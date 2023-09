Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Bundespolizei vollstreckt drei Haftbefehle am Flughafen Frankfurt: Vorenthaltung von Sozialversicherungsbeiträgen, Körperverletzung im Flugzeug und Vergewaltigung

Frankfurt/Main (ots)

Am gestrigen Donnerstag vollstreckten Beamte der Bundespolizei drei Haftbefehle am Flughafen Frankfurt am Main.

Ein 72-Jähriger war im September 2017 vom Amtsgericht Gelnhausen zu einer Geldstrafe von 200 Tagessätzen zu je 25 Euro verurteilt worden, weil er in 33 Fällen Sozialversicherungsbeiträge vorenthielt. Nun stellten ihn Bundespolizisten bei der Ausreisekontrolle nach Bukarest/Rumänien fest. Der Deutsche zahlte die Geldstrafe in Höhe von 3500 Euro und konnte so eine 140-tägige Haft umgehen.

Auch ein 60-jähriger Ukrainer konnte durch Zahlung seiner offenen Geldstrafe in Höhe von 800 Euro einer Ersatzfreiheitsstrafe entgehen. Er hatte einen Reisenden durch Schläge ins Gesicht in einem Flugzeug verletzt und war dafür vom Amtsgericht Günzburg verurteilt worden. Die Beamten verhafteten den Mann zunächst, er durfte jedoch nach Zahlung der Geldstrafe seine Reise nach Philadelphia/USA fortsetzen.

Ein 29-jähriger Somalier wurde seit Februar 2023 mit einem Vollstreckungshaftbefehl von der Staatsanwaltschaft Fulda gesucht. Er wurde zuvor vom Landgericht Fulda im Dezember 2021 wegen Vergewaltigung zu zwei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Bundespolizisten verhafteten ihn bei seiner Ankunft aus Nairobi/Kenia und lieferten ihn in die Justizvollzugsanstalt Preungesheim ein.

