Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Love-Scamming: Das kriminelle Spiel mit der Liebe

Frankfurt/Main (ots)

Bei seiner Ankunft aus Linate/Italien haben Beamte der Bundespolizei am Flughafen Frankfurt einen 52-jährigen Deutschen festgenommen, der wegen Betruges ein Jahr Freiheitsstrafe zu verbüßen hat. Der Mann hatte einer 51-Jährigen Zuneigung und Liebe vorgetäuscht und somit ihr Vertrauen erschlichen, um sich anschließend Geld von ihr zu leihen. Die 9000 Euro bekam die Geschädigte jedoch nicht zurück - Betrug mit der vermeintlichen Liebe. Bundespolizisten lieferten den Deutschen in die Justizvollzugsanstalt ein.

Ebenfalls aus Linate/Italien kam ein 30-jähriger Rumäne und auch er wurde aufgrund eines bestehenden Vollstreckungshaftbefehls festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Ellwangen suchte ihn seit Juli 2021. Zusammen mit einem weiteren Täter entwendete der Rumäne in drei Fällen Diebesgut aus verschiedenen Läden. So stahl er unter anderem hochwertige Parfums, teuren Alkohol und MP3-Player. Das Amtsgericht Bad Mergentheim hat ihn dafür zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von sechs Monaten verurteilt. Auch er wurde in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

