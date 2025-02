Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizisten stellen zwei Messer innerhalb von 20 Minuten sicher

Bochum - Essen (ots)

Gestern Nacht (26. Februar) stellten Bundespolizisten in den Hauptbahnhöfen Bochum und Essen innerhalb kurzer Zeit zwei Männer fest. Diese führten je einen verbotenen Gegenstand mit sich.

Gegen 1 Uhr bestreiften Bundespolizisten den Hauptbahnhof Bochum. Dabei trafen sie auf einen 22-Jährigen und kontrollierten diesen. Der syrische Staatsbürger zeigte eine Kopie eines Dokuments auf seinem Smartphone vor. Die Frage, ob er gefährliche oder verbotene Gegenstände mit sich führe, bejahte dieser. Der Bochumer gab an, dass sich am rechten Hosenbund ein Einhandmesser befinde. Dabei handelt es sich um ein Messer, welches mittels einer, an der Klinge angebrachten Öffnungshilfe einhändig geöffnet und je nach Verschlussmechanismus auch wieder einhändig geschlossen werden kann. Warum er diesen Gegenstand mit sich führte, verriet er den Uniformierten nicht.

Zwanzig Minuten später überprüften Einsatzkräfte der Bundespolizei einen Deutschen. Hierbei stellten sie an dem Schlüsselbund des Esseners zugriffsbereit ein Springmesser fest, welcher sich in seiner Jackentasche befand. Auch der 40-Jährige machte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Dies ist ein Messer, dessen Klinge auf Knopf- oder Hebeldruck hervorschnellt und hierdurch, oder beim Loslassen der Sperrvorrichtung, festgestellt werden kann.

Die Bundespolizisten leiteten ein je ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell