Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt 39-Jährigen nach räuberischem Diebstahl, Sachbeschädigung und Beleidigung

Essen (ots)

Am gestrigen Abend (25. Februar) soll ein Mann versucht haben, in einem Kiosk am Hauptbahnhof Essen Ware zu entwenden. Als ihn ein Mitarbeiter daran hindern wollte, das Geschäft zu verlassen, wurde er zunehmend aggressiver. Er beleidigte den Angestellten, beschädigte seine Kleidung und geriet auch mit einem Zeugen in ein Handgemenge. Anschließend widersetzte der Verdächtige sich auch den eingesetzten Bundespolizisten.

Gegen 22:40 Uhr wurde das Bundespolizeirevier im Essener Hauptbahnhof über eine körperliche Auseinandersetzung in einem Kiosk am Busbahnhof informiert. Als die Beamten an der Örtlichkeit eintrafen, entfernte sich der 39-jährige Verdächtige bereits in südliche Richtung. Die Uniformierten stellten den deutschen Staatsbürger jedoch und führten ihn zurück zu der Tatörtlichkeit. Weiter befanden sich ein Zeuge sowie der 51-jährige Geschädigte vor Ort. Zuvor soll der Beschuldigte eine Chipstüte aus einem Verkaufsregal genommen und anschließend versucht haben, die Filiale zu verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Als ihn der Mitarbeiter daran hindern wollte, wurde dieser von dem Essener (39) zurückgestoßen. Anschließend soll der Aggressor auf die Ladentheke des Geschäfts gespuckt haben. Ein 21-Jähriger, der sich ebenfalls in dem Kiosk befand, wies den Deutschen (39) auf sein Fehlverhalten hin. Infolgedessen soll auch der Heranwachsende mit dem Mann in eine Auseinandersetzung geraten sein. Dabei soll der Aggressive ihn beleidigt und an seiner Jacke ergriffen haben, sodass diese zerriss. Auch den 51-Jährigen soll der 39-Jährige beschimpft und bei einem Handgemenge dessen Weste beschädigt haben.

Noch vor Ort konfrontierten die Beamten den Beschuldigten mit den Tatvorwürfen. Dieser äußerte sich jedoch nicht zu dem Sachverhalt und machte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Anschließend führten die Uniformierten den Essener der Bundespolizeiwache zu. Dabei sperrte er sich immer wieder und beleidigte auch die Einsatzkräfte.

In den Wachräumen stellten die Polizisten die Identität des Mannes zweifelsfrei fest. Ermittlungen ergaben, dass er bereits in der Vergangenheit, wegen diverser Gewaltdelikte, polizeilich in Erscheinung getreten war. Ein Atemalkoholtest zeigte, dass der Polizeibekannte mit über zwei Promille alkoholisiert war.

Nachdem der Deutsche sich beruhigt hatte, durfte er die Bundespolizeidienststelle verlassen. Er wird sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, räuberischen Diebstahls, Diebstahls, Sachbeschädigung sowie wegen Beleidigung verantworten müssen.

