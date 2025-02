Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Reisepläne kurz vor dem Boarding geplatzt - Ausreise nach Barcelona verhindert.

Köln (ots)

Ein 22-jähriger Deutscher hatte am frühen Samstagmorgen wohl nicht damit gerechnet, dass er seine Reise nach Spanien nicht wie geplant würde durchführen können. Den Beamten der Bundespolizei am Flughafen Köln Bonn war die Person bei der Ausreise nach Barcelona aufgefallen.

Noch am Abfluggate wurde der junge Mann kontrolliert. Dieser wies sich zwar mit einem gültigen deutschen Personalausweis aus, es war allerdings nicht seiner. Dabei fiel auf, dass das vorgezeigte Dokument zwar echt war, der Reisende aber keine Ähnlichkeit mit dem Lichtbild des Personalausweises aufwies. Der Mann gab an, den Personalausweis eines Freundes genutzt zu haben. Da das Ausweisdokument aber durch das Fahndungssystem der Polizei als Abhandengekommen ausgeschrieben war, zweifelten die Beamten an der Glaubhaftigkeit dieser Aussage. Der Ausweis wurde daraufhin sichergestellt.

Bei den weiteren polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle fanden die Beamten dann statt eines gültigen Ausweises des jungen Mannes zwei Joints. Der Deutsche wurde schließlich wegen Missbrauch von Ausweispapieren sowie wegen dem Versuch der Ausfuhr von Betäubungsmitteln beanzeigt.

Nachdem die Identität des 22-Jährigen zweifelsfrei festgestellt war konnte dieser seine Reise fortsetzen. Der beabsichtigte Flug FR 2508 war allerdings zu diesem Zeitpunkt bereits auf dem Weg nach Barcelona.

Ein toller Fahndungserfolg dank einem geschulten Auge und dem aufmerksamen Handeln der Beamten der Bundespolizei.

