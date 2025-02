BPOL NRW: Mit Glasflasche attackiert - Bundespolizei ermittelt

Hamm (ots) - Am Samstagmittag (22. Februar) haben ein 25-jähriger Mann und eine 20-jährige Frau in einem Regionalzug von Kassel nach Hamm gegenseitig sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Nach Ankunft des Zuges im Hauptbahnhof Hamm informierte eine Reisende die Bundespolizei und übermittelte ein Foto des Pärchens, welches sie im Zug aufgenommen hatte. Nach ...

mehr