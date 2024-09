Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Festnahme nach Raub in Engelskirchen

Engelskirchen (ots)

Im Zusammenhang mit dem Raub auf einen Kiosk am 17. September in Engelskirchen hat die Polizei einen 18-Jährigen festgenommen. Zeugenhinweise und Ermittlungen des Kriminalkommissariats Wipperfürth haben zu der Festnahme am Dienstag (24. September) geführt. Das Amtsgericht Köln hat die Durchsuchung seines Zimmers in einer Jugendeinrichtung in Gummersbach angeordnet. Dabei stellte die Polizei Beweismittel, unter anderem einen leeren Waffenkoffer, sicher. Der 18-Jährige ist in der Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Am 25. September wurde der 18-Jährige der zuständigen Haftrichterin am Amtsgericht Gummersbach vorgeführt, die Untersuchungshaft anordnete.

