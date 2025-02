Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg im Rahmen der Grenzkontrollen: 1 Kilogramm Heroin im Wert von über 40.000 EUR auf der Autobahn 3 festgestellt

Kleve - Hamminkeln (ots)

Die Bundespolizei hat bereits am Sonntagmittag, 23. Februar 2025 auf der Bundesautobahn 3 an der Anschlussstelle Hamminkeln zwei 51 und 54-jährige Italiener in einem in Italien zugelassenen Personenkraftwagen angehalten und kontrolliert. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges konnten durch die Beamten im Bereich der Motorhaube unter der Verkleidung 1 Kilogramm Heroin aufgefunden und sichergestellt werden. Die Personen wurden daraufhin vorläufig festgenommen und zwecks weiterer Sachbearbeitung zur Bundespolizeiinspektion nach Kleve gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle hat das Zollfahndungsamt Essen die weiteren Ermittlungen übernommen. Der Straßenverkaufswert der Drogen beträgt über 40.000 Euro.

