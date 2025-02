LPI-J: Einbruch in Garage

Weimar (ots) - Am Sonntagnachmittag befuhren ein 28-jähriger Mazda-Fahrer und ein 85- jähriger Opel-Fahrer die Berkaer Straße stadtauswärts. Als der 28-Jährige nach links in den wilden Graben abbiegen wollte, musste er verkehrsbedingt bremsen. Das bemerkte der dahinterfahrende 85-Jährige zu spät und fuhr auf. Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden, sie blieben fahrbereit. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr