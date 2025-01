Polizei Korbach

POL-KB: Gemünden/Wohra -Taschendiebstähle in Geschäften, Polizei warnt und gibt Tipps

Korbach (ots)

Immer wieder Taschendiebstähle in Geschäften. In einem Gemündener Discounter sind zwei Frauen Opfer von Taschendieben geworden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise und nimmt die aktuellen Fälle zum Anlass, um erneut vor diesem Phänomen zu warnen und Tipps zu geben, wie man sich vor Taschendieben schützen kann. Das Wichtigste im Supermarkt ist nach wie vor: Die Handtasche oder der Rucksack gehören nicht in den Einkaufswagen!

Am Donnerstag, 16. Januar, war eine 73-Jährige gegen 08.30 Uhr zum Einkaufen in einem Discounter in der Ellnröder Straße in Gemünden. Als sie an der Kasse bezahlen wollte, bemerkte sie, dass ihre Handtasche geöffnet worden war. Aus der während des Einkaufs im Einkaufswagen liegenden Handtasche hatten die unbekannten Diebe ihre Geldbörse gestohlen, ohne dass die 73-Jährige das mitbekommen hatte. In der Handtasche befanden sich Debitkarten, Schlüssel und eine geringe Menge Bargeld. Mit einer entwendeten EC-Karte konnten die unbekannten Täter kurz nach dem Taschendiebstahl mehrfach Zigaretten an einem Automaten ziehen.

Der zweite Fall im selben Geschäft ereignete sich am Montag, 20. Januar, gegen 15.10 Uhr. Eine 72-Jährige hatte auch hier ihre Handtasche im Einkaufswagen liegen und stellte den Diebstahl ihrer Geldbörse aus der Handtasche ebenfalls erst an der Kasse fest. Neben Bargeld im unteren dreistelligen Bereich befanden sich Ausweispapiere und Debitkarten in ihrer Geldbörse. Mit einer der entwendeten Debitkarten konnten die unbekannten Taschendiebe kurz nach dem Diebstahl an einem Geldautomaten in der Gemündener Lindenstraße Bargeld abheben.

Konkrete Hinweise auf die Täter konnten die beiden Frauen nicht geben. Der 73-Jährigen war lediglich eine Frau aufgefallen, die sich an ihr vorbei gedrängt hatte und das Geschäft schnellen Schrittes verließ. Diese Frau trug einen schwarzen Mantel, darunter eine schwarze Jacke mit Kapuze, die in das Gesicht gezogen war.

Wer Zeuge eines Diebstahls geworden ist oder Hinweise auf die beschriebene Frau geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Frankenberg unter der Telefonnummer 06451/72030 zu melden.

Taschendiebe machen sich insbesondere das Gedränge bei Veranstaltungen, in Geschäften oder öffentlichen Verkehrsmitteln zunutze, um zuzuschlagen. Doch schon mit einfachen Verhaltensmaßnahmen können Sie sich davor schützen, Opfer eines Diebstahls zu werden.

Tipps zum Schutz vor Taschendiebstahl

Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute.

Die Handtasche gehört nicht in den Einkaufswagen.

Vorsicht im Supermarkt, wenn Fremde nach einer bestimmten Ware fragen. Es könnte sein, dass aus Ihrer Tasche oder Kleidung etwas gestohlen wird.

Führen Sie an Bargeld oder Zahlungskarten nur das Notwendigste mit sich.

Achten Sie bei einem Menschengedränge und in unübersichtlichen Situationen noch stärker auf Ihre Wertsachen.

Halten Sie Ihre Handtasche stets geschlossen und lassen diese nie unbeaufsichtigt.

Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung und möglichst dicht am Körper.

Tragen Sie Hand- oder Umhängetaschen immer mit der Verschlussseite zum Körper.

Bewahren Sie EC- oder Kreditkarten immer getrennt vom Code / PIN auf.

Melden Sie den Diebstahl sofort der Polizei über den Notruf 110.

Zahlungskarte verloren oder gestohlen? Dann sperren Sie diese am besten sofort unter der zentralen Notruf-Nummer 116 116.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell