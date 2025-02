POL Schwaben Nord: 0234 - Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Montag (03.02.2025) kontrollierte eine Polizeistreife ein Auto mit Diebesgut an Bord. Zwei Tatverdächtige befinden sich nun in Haft. Gegen 15.00 Uhr fiel den Beamten das Auto auf und sie kontrollierten es. Das Auto war den Einsatzkräften bereits aus Diebstahlsfällen in der Vergangenheit bekannt. Bei der Kontrolle stellten die Beamten ...

mehr