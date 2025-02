Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach Brand eines Mehrfamilienhauses

Donauwörth - Am gestrigen Dienstagabend (04.02.2025) kam es zum Brand eines Mehrfamilienhauses in der Dillinger Straße. Verletzt wurde dabei niemand. Ein 80-Jähriger befindet sich nun in einem Krankenhaus.

Gegen 18.20 Uhr wurde der Polizei ein Brand des Mehrfamilienhauses gemeldet. Beim Eintreffen der Streife stand ein Teil des Gebäudes bereits in Vollbrand. Zunächst war unklar, ob sich noch Bewohner im Haus befinden. Einsatzkräfte der Feuerwehr suchten deshalb das gesamte Gebäude ab und löschten schließlich den Brand. Personen befanden sich nicht mehr im Gebäude. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Sachschaden auf etwa 150.000 Euro.

Bei den sofort eingeleiteten Ermittlungen der Kriminalpolizei Dillingen ergab sich ein Tatverdacht gegen den 80-jährigen Bewohner des Mehrfamilienhauses. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 80-Jährige heute einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser setzte den Unterbringungsbefehl in Vollzug.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Dillingen wegen schwerer Brandstiftung dauern weiter an.

