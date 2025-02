POL Schwaben Nord: Unfall mit mehreren Beteiligten auf der A8

Augsburg (ots) - Donauwörth - Am gestrigen Dienstagabend (04.02.2025) kam es zum Brand eines Mehrfamilienhauses in der Dillinger Straße. Verletzt wurde dabei niemand. Ein 80-Jähriger befindet sich nun in einem Krankenhaus. Gegen 18.20 Uhr wurde der Polizei ein Brand des Mehrfamilienhauses gemeldet. Beim Eintreffen der Streife stand ein Teil des Gebäudes bereits in ...

