Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle auf der Autobahn 3

Kleve - Emmerich - Elten (ots)

Im Rahmen der Grenzkontrollen überprüfte die Bundespolizei am 25.02.2025 Reisende auf der Autobahn 3 bei Emmerich - Elten. Der Abgleich der Daten eines 27 - jährigen Guineers, welcher in einem Bus aus den Niederlanden kam, mit den polizeilichen Fahndungsbeständen ergab, dass die Staatsanwaltschaft Essen den Mann mit Haftbefehl suchte. Zuvor war er vom Amtsgericht Gladbeck wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu einer Geldstrafe von 900 Euro und 30 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt worden. Da er die Geldstrafe bei der Bundespolizei nicht zahlen konnte, brachten ihn die Bundespolizisten in die Justizvollzugsanstalt. Bei der Kontrolle eines 26 - jährigen Rumänen, welcher in einem PKW aus den Niederlanden einreiste, stellte die Bundespolizei fest, dass er von der Staatsanwaltschaft Bochum mit Haftbefehl gesucht wird. Zuvor hatte ihn das Amtsgericht Recklinghausen weben Diebstahl zu einer Geldstrafe in Höhe von 600 Euro verurteilt. Durch die Zahlung des Betrages bei der Bundespolizei entging der Mann der Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen.

