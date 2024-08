Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Vereinsheim

Jena (ots)

Mit leeren Händen sind bislang unbekannte Einbrecher nach ihrer kriminellen Tat im südlichen Teil Jenas nach Hause gegangen. An mehreren Stellen hebelten sie in der Nacht zum Dienstag an einem Vereinsheim, um in das Innere zu gelangen. Nachdem sie an einem Fenster erfolgreich waren, wurde die Räumlichkeit durchsucht, aber kein passendes Beutegut aufgefunden. Mit einem Sachschaden von über 1.500 Euro verließen sie den Tatort in unbekannte Richtung. Die Polizei ermittelt nun wegen Besonders schwerem Diebstahl.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell