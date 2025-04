PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Rettungswagen ausgebremst und Besatzung beleidigt +++ Nach Parkrempler geflüchtet +++ Betrunken ohne Führerschein Unfall auf Supermarktparkplatz verursacht

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Rettungswagen ausgebremst und Besatzung beleidigt, Bundesstraße 456 bei Oberursel, Mittwoch, 23.04.2025, 14.50 Uhr

(da)Am Mittwoch wurde in Oberursel ein Rettungswagen im Straßenverkehr ausgebremst und dessen Besatzung beleidigt. Gegen 14.50 Uhr befand sich ein Rettungswagen auf dem Rückweg vom Krankenhaus Bad Homburg zur Rettungswache in Oberursel. Auf der Bundesstraße 456 in Höhe der Anschlussstelle zur Autobahn 661 fuhr nun ein schwarzer BMW 523i vor dem Rettungswagen langsam mittig auf beiden Fahrspuren und bremste diesen so aus. Kurz darauf beschleunigte der BMW, zog auf die Fahrspur des Rettungswagens und bremste erneut stark ab, um den Rettungswagen gezielt zum Anhalten zu nötigen. Anschließend fuhr der BMW auf die A 661 in Richtung Frankfurt davon, nicht ohne zuvor der Besatzung des Rettungswagens den Mittelfinger gezeigt zu haben. Das Kennzeichen des Wagens ist der Polizei bekannt. Sie ermittelt nun wegen Nötigung im Straßenverkehr und Beleidigung. Wer die Fahrmanöver des BMW beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 in Verbindung zu setzen.

2. Nach Parkrempler geflüchtet,

Oberursel, Parkplatz Bleiche, Mittwoch, 23.04.2025, 7.45 Uhr bis 15.45 Uhr

(da)Am Mittwoch kam es in Oberursel zu einer Verkehrsunfallflucht. Zwischen 7.45 Uhr und 15.45 Uhr parkte eine graue Mercedes A-Klasse auf dem Parkplatz "Bleiche". In dieser Zeit muss ein bislang unbekanntes Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, den Mercedes beschädigt haben. Die für den Unfall verantwortliche Person entfernte sich jedoch von der Unfallstelle, ohne ihren Pflichten als unfallbeteiligte Person nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Die Polizeistation Oberursel ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

3. Betrunken ohne Führerschein Unfall auf Supermarktparkplatz verursacht, Weilrod, Im Grund, Mittwoch, 23.04.2025, 16.25 Uhr

(da)Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Mittwoch auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Weilrod einen Verkehrsunfall verursacht. Gegen 16.25 Uhr parkte ein roter Citroën auf dem Parkplatz an der Straße "Im Grund". Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein 47-jähriger Mann mit seinem blauen VW an dem Citroen vorbei und touchierte dessen Heck. Nach dem Unfall setzte dieser seine Fahrt fort, ohne sich um die Folgen seines Handelns zu kümmern. Der Unfall wurde jedoch beobachtet und die Polizei verständigt. Eine Streife traf den Fahrer kurze Zeit später an dessen Wohnanschrift an. Dort stellte sich heraus, dass der 47-Jährige zum einen nicht im Besitz eines Führerscheins war. Zum anderen stand er unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3,8 Promille. Es folgte die Fahrt zur Polizeistation Usingen, wo ein Arzt eine Blutentnahme durchführte. Der Unfallschaden wird auf rund 800 Euro geschätzt. Der Fahrer muss sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell