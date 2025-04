PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Falsche Polizeibeamte erbeuten Schmuck und Münzen +++ Einbruch in Supermarkt +++ Spritztour mit fremdem Auto +++ Keine Beute bei Einbruchsversuch

1. Falsche Polizeibeamte erbeuten Schmuck und Münzen, Steinbach, Industriestraße, Donnerstag, 24.04.2025, 12 bis 13 Uhr

(da)Als angebliche Polizeibeamte haben dreiste Betrüger am Donnerstag eine Rentnerin aus Steinbach um ihre Ersparnisse gebracht - die Beute: Schmuck und Münzen im Wert von mehreren zehntausend Euro. Am Vormittag erhielt die Rentnerin einen Anruf. Am Apparat stellte sich die Kriminalpolizei aus Frankfurt vor. Tatsächlich handelte es sich um Betrüger, die es nur auf das Geld und die Wertsachen der Frau abgesehen hatten. Diese schilderten nun dramatisch, dass es in ihrer Nachbarschaft zu Einbrüchen gekommen sei. Im Rahmen der Ermittlungen sei man nun auf einen Zettel gestoßen, auf dem auch der Name der Angerufenen vermerkt sei. Folglich sei es das oberste Ziel der Polizei, ihren Schmuck in Sicherheit zu bringen. Mit Hilfe der Steinbacherin könne den Einbrechern nun eine Falle gestellt werden. Die Betrüger forderten daher die Dame auf, ihr Erspartes zusammenzusuchen und zu einem Discounter-Supermarkt in der Industriestraße zu kommen. Mit Münzen und Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro begab sich die Frau auf den dortigen Parkplatz und legte nach entsprechender Anweisung ihre Habseligkeiten unter ein Auto. Anschließend sollte sie im Supermarkt auf weitere Anweisungen warten. Während sie im Supermarkt wartete, gelang es den Betrügern, ungesehen den Schmuck unter dem Auto hervorzuholen und mit dieser Beute zu entkommen. Bis zu diesem Zeitpunkt wurde die Frau ständig am Telefon gehalten und durch hohes manipulatives Geschick permanent unter Druck gesetzt und mit ihren Sorgen und Ängsten gespielt. Erst einige Zeit später flog der Schwindel auf und die richtige Polizei wurde informiert. Nun ermittelt die Kriminalpolizei. Im Nachhinein konnte sich die Betrogene an einen Mann erinnern, der bei ihrer Ankunft auf dem Parkplatz permanent telefoniert hatte. Der Mann war etwa 30 Jahre alt und trug einen Adidas-Anzug.

Die Maschen der Betrüger sind vielfältig, aber das Ergebnis ist immer das gleiche: Das Vermögen der Angerufenen sei in Gefahr und die Polizei müsse es jetzt sichern! Grundsätzlich gilt: Die Polizei wird niemals Wertgegenstände bei Ihnen abholen oder sichern wollen! Auch die Staatsanwaltschaft oder eine andere "Behörde" wird dies nicht tun. Bei solchen Anrufen einfach aufzulegen, ist nicht unhöflich, sondern meist die einzige Möglichkeit, die Täter loszuwerden. Durch geschickte Gesprächsführung erreichen die Betrüger, dass die Angerufenen ihr gesamtes Bargeld oder hochwertige Wertgegenstände an einem Ort deponieren oder an Unbekannte übergeben. Daher der dringende Appell: Wenn Sie solche Anrufe erhalten, legen Sie sofort auf. Weitere Informationen finden Sie unter www.polizei-beratung.de. Wer die Situation auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes in der Industriestraße beobachtet hat oder in anderer Weise zur Aufklärung der Tat beitragen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 in Verbindung zu setzen.

2. Einbruch in Supermarkt,

Weilrod, Riedelbach, Talaue, Freitag, 25.04.2025, 2.55 Uhr

(da)Am frühen Freitagmorgen schlugen Einbrecher in Weilrod (Riedelbach) zu. Um 2.55 Uhr hebelten die bisher unbekannten Täter die Eingangstür eines Supermarktes in der Straße "Talaue" auf. Anschließend schoben sie das dahinter liegende Rolltor hoch und gelangten so in die Verkaufsräume. Hier hatten sie es auf Zigaretten aus der Auslage im Kassenbereich abgesehen. Mit dieser Beute im Wert von rund 3.000 Euro traten sie dann die Flucht an. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Sollten Sie im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben, nimmt die Polizeistation Usingen Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

3. Keine Beute bei Einbruchsversuch,

Bad Homburg, Ober-Eschbach, Am Römischen Hof, Mittwoch, 23.04.2025, 19 Uhr bis Donnerstag, 24.04.2025, 5 Uhr

(da)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind Einbrecher in Bad Homburg (Ober-Eschbach) gescheitert. Die bislang unbekannten Täter hebelten zwischen 19 Uhr und 5 Uhr einen Teil des Gitters eines Garagentores in der Straße "Am Römischen Hof" auf. So gelangten sie in die dortige Tiefgarage. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei konnten sie jedoch keine Beute machen und flüchteten unverrichteter Dinge. Sie hinterließen einen Schaden von mehreren hundert Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

4. Spritztour mit fremdem Auto,

Oberursel, Stierstadt, Zimmersmühlenweg, Donnerstag, 24.04.2025, 8.40 Uhr

(da)Einen Moment der Unachtsamkeit nutzte eine Frau in Oberursel am Donnerstag für eine Spritztour mit einem fremden Auto. Gegen 8.40 Uhr stand ein grauer Golf auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Zimmersmühlenweg. Die Fahrertür des Golf stand offen und der Fahrzeugschlüssel steckte. Als der Besitzer für einen kurzen Moment unaufmerksam war, stieg eine Fremde in sein Auto und fuhr davon. Die Spritztour dauerte allerdings nicht allzu lange. Nach wenigen hundert Metern stellte die Frau den Wagen am Fahrbahnrand ab und ließ ihn samt Fahrzeugschlüssel zurück. Die inzwischen alarmierte Polizei konnte sie jedoch ausfindig machen. Es handelte sich um eine 28-jährige Frau aus Frankfurt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sie sich in einem psychischen Ausnahmezustand. Sie wurde deshalb mit einem Rettungswagen zunächst in ein Krankenhaus und anschließend in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Gegen sie wird nun wegen unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeugs ermittelt.

