PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Bürgersprechstunde des Schutzmanns vor Ort in Königstein

Bild-Infos

Download

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Bürgersprechstunde des Schutzmanns vor Ort in Königstein

Die nächsten Bürgersprechstunden des "Schutzmanns vor Ort", Polizeihauptkommissar Falk Bonfils, finden im Rathaus der Stadt Königstein, Burgweg 5 statt. Die Termine sind Montag, 05. Mai 2025, 16:00 - 18:00 Uhr und Dienstag, 06. Mai 2025, 10:00 - 12:00 Uhr. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können ohne Voranmeldung die Gelegenheit der persönlichen Kontaktaufnahme wahrnehmen. Erreichbar ist Herr Bonfils, der organisatorisch an die Polizeistation Königstein angegliedert ist, auch außerhalb der Sprechstunden unter der Telefonnummer 06174/9266-16 sowie per E-Mail svo.pst-koenigstein.ppwh@polizei.hessen.de. Zudem ist er bei seinen regelmäßigen Präsenzstreifen in Königstein ansprechbar. Die "Schutzleute vor Ort" kümmern sich um die persönlichen Anliegen der Bevölkerung. In ihrer Funktion sind sie in vielen Bereichen der Prävention beratend tätig oder vermitteln spezielle Hilfsangebote.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell