Feuerwehr Mainz

FW Mainz: "Glück im Unglück: Feuer in einem Mainzer Seniorenwohnheim endet glimpflich."

Mainz (ots)

In den frühen Morgenstunden des 19.12.2024, gegen 04:20 Uhr, wurde die Feuerwehr Mainz durch eine automatische Brandmeldeanlage zu einem Seniorenwohnheim in den Stadtteil Finthen alarmiert. Noch während der Anfahrt der Einsatzkräfte informierten die Pflegekräfte die Feuerwehrleitstelle darüber, dass in einem Wohnbereich ein realer Brand ausgebrochen sei. Daraufhin erhöhte die Einsatzleitung das Einsatzstichwort, was zur Folge hatte, dass zusätzliche Feuerwehrkräfte und die Abschnittsleitung Gesundheit alarmiert wurden.

An der Einsatzstelle angekommen, war ein deutlicher Brandgeruch wahrnehmbar. Die Feuerwehr wurde vor Ort vorbildlich durch die Pflegekräfte über die Lage informiert. Es stellte sich heraus, dass der betroffene Wohnbereich glücklicherweise nicht bewohnt war.

Das Feuer konnte von der Feuerwehr rasch lokalisiert und gelöscht werden. Allerdings kam es zu einer erheblichen Rauchausbreitung, wodurch die Entrauchung etwa zwei Stunden dauerte. Dank der baulichen Einrichtungen des vorbeugenden Brandschutzes kann das Altenheim, mit Ausnahme des betroffenen Wohnbereichs, weiterhin betrieben werden.

Insgesamt waren etwa 50 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz. Kurz vor sieben Uhr konnte die Einsatzstelle an die Heimleitung übergeben werden.

Die Freiwillige Feuerwehr Mainz-Bretzenheim besetzte während des Einsatzes die verwaiste Feuerwache 1. Nach circa drei Stunden war der Einsatz für alle Kräfte abgearbeitet.

