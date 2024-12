Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Brandmeldeanlage erkennt Feuer im Hotel

Mainz (ots)

Um 17:00 Uhr wurde die Feuerwehr Mainz durch die Brandmeldeanlage eines Hotels in die Mainzer Innenstadt alarmiert. Noch während die alarmierten Feuerwehreinheiten auf der Anfahrt waren bestätigte ein Mitarbeiter der Feuerwehrleistelle per Telefon einen Brand im 6. Obergeschoss. Durch die Auslösung des Räumungsalarms in dem Hotel hatten bereits viele Gäste ihre Zimmer eigenständig verlassen. Die Feuerwehr erkundete den betroffenen Bereich und konnte schnell feststellen, dass die Sprinkleranlage den Brand in einer Teeküche vollständig gelöscht hatte. Die Kontrolle mit einer Wärmebildkamera bestätigte die Einschätzung der Feuerwehr. Der Hotelbetrieb läuft aktuell wieder ohne Einschränkungen. Durch den Rettungsdienst wurden sechs betroffene Personen untersucht, wovon glücklicherweise nur eine leicht verletzt war. Die Feuerwehr Mainz war, neben dem Rettungsdienst und der Polizei, mit 20 Einsatzkräften von beiden Wachstandorten im Einsatz.

