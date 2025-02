POL-RZ: Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ratzeburg (ots) - 07.02.2025 | Kreis Stormarn | 05.02.2025 - Grande / Bargteheide Am Nachmittag des 05.02.2025 kam es in Grande und Ahrensburg zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäusern. Zwischen 15:20 Uhr und 17:45 Uhr kam es zu einem Einbruch in der Möllner Landstraße in Grande. Die bislang unbekannten Täter begaben sich auf unbekannte Weise in das Objekt und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. ...

mehr