Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zwei Einbrüche beschäftigen die Kriminalpolizei

Ratzeburg (ots)

07.02.2025 | Kreis Stormarn | 05.02.2025 - Grande / Bargteheide

Am Nachmittag des 05.02.2025 kam es in Grande und Ahrensburg zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäusern.

Zwischen 15:20 Uhr und 17:45 Uhr kam es zu einem Einbruch in der Möllner Landstraße in Grande. Die bislang unbekannten Täter begaben sich auf unbekannte Weise in das Objekt und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde eine geringe Summe Bargeld entwendet.

Zu einem weiteren Einbruch kam es zwischen 14:20 Uhr und 19:00 Uhr in der Straße "Am Hünengrab" in Bargteheide. Dort öffneten die Täter auf gewaltsame Weise ein rückwärtiges Fenster, sodass sie in das Einfamilienhaus gelangten. Bei dem Stehlgut handelt es sich in diesem Fall um Schmuckgegenstände.

Eine Täterbeschreibung liegt in beiden Fällen noch nicht vor.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat im Tatzeitraum an den genannten Tatorten verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/ 809-0 oder per E- Mail unter: ahrensburg.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell