POL-HH: 241010-4. Schnelle Tataufklärung nach Wohnungseinbruch in Hamburg-Wilhelmsburg

Tatzeit: 09.10.2024, 10:30 Uhr bis 19:50 Uhr; Tatort: Hamburg-Wilhelmsburg, Krieterstraße

Gestern haben Beamtinnen und Beamte des Polizeikommissariats Wilhelmsburg (PK 44) und des Kriminaldauerdienstes (LKA 26) einen 41-jährigen Mann ermittelt, der in Verdacht steht, kurz zuvor einen Wohnungseinbruch begangen zu haben.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hebelte ein zunächst Unbekannter gestern Morgen die Terrassentür einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf, durchsuchte diese und erbeutete unter anderem Bargeld und Schmuck. Der Täter konnte anschließend unerkannt flüchten.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf einen 41-jährigen Türken, der aufgrund von anderen gestern in der Nachbarschaft begangenen Straftaten (Diebstahl, Bedrohung) identifiziert worden war und auch als Tatverdächtiger des Wohnungseinbruchs in Betracht kommt.

Am Abend durchsuchten Polizeikräfte die Wohnung des Tatverdächtigen und stellten Diebesgut, welches dem vorangegangenen Wohnungseinbruch zuzuordnen ist, sicher. Der 41-jährige Wohnungsinhaber konnte nicht angetroffen werden.

Darüber hinaus befand sich ein 34-jähriger Tunesier in der Wohnung, der sich illegal in Deutschland aufhalten soll und gegen den ein Haftbefehl in anderer Sache vorlag. Der Mann wurde vor Ort verhaftet und dem Untersuchungsgefängnis zugeführt.

Die Ermittlungen werden nun vom zuständigen Einbruchsdezernats der Region Harburg (LKA 182) weitergeführt und dauern an.

