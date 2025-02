Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Festnahme nach Einbruch in Sportlerheim

Ratzeburg (ots)

05.02.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 04.02.2025 - Nusse

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

Am 04.02.2025, gegen 20:15 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Sportlerheim in Nusse mit anschließender Festnahme eines jugendlichen Tatverdächtigen.

Nach jetzigem Kenntnisstand habe ein 16-jähriger Jugendlicher aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg zunächst das Gelände eines Sportlerheims in der Ringstraße in Nusse betreten. An dem Haus habe der Täter eine Fensterscheibe im Seitenbereich eingeschlagen und das Objekt betreten. Die Räumlichkeiten seien anschließend nach Wertgegenständen durchsucht worden.

Beim Verlassen des Sportlerheims habe ein aufmerksamer Anwohner den Jugendlichen bemerkt und diesen bis in die "Pantener Straße" verfolgt. Bis zum Eintreffen der Polizei konnte die Person festgehalten und anschließend übergeben werden.

Nach ersten Erkenntnissen wurde bei dem Einbruch kein Stehlgut entwendet.

Der Jugendliche wurde nach Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung an einen Erziehungsberechtigten übergeben.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Tim Porth, Pressesprecher der Polizeidirektion Ratzeburg

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell