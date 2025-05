PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbrecher scheitern an Terrassentür+++Unfall mit betrunkenem Fahrradfahrer+++Unfallfahrzeug flüchtet

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1.Einbrecher scheitern an Terrassentür,

Oberursel, Geschwister-Scholl-Straße, Mittwoch, 30.04.2025, 7.50 Uhr bis 20.45 Uhr

(jf)Unbekannte verschafften sich am Mittwoch Zutritt zu einem Grundstück in der Geschwister-Scholl-Straße in Oberursel. Die Einbrecher versuchten in der Zeit zwischen 7.50 Uhr und 20.45 Uhr die Terrassentür aufzubrechen, scheiterten jedoch. Anschließend flüchteten sie unerkannt und ohne Beute vom Tatort. Sie verursachten einen Sachschaden im Wert von etwa 250 Euro. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06171) 6240-0 bei der Polizeistation Oberursel zu melden.

2.Unfall mit betrunkenem Fahrradfahrer,

Kronberg im Taunus, Friedrich-Ebert-Straße, Mittwoch, 30.04.2025, 21.15 Uhr

(jf)Ein alkoholisierter Fahrradfahrer verlor am Mittwochabend in Kronberg die Kontrolle über sein Fahrrad. Eine Person wurde dabei verletzt. Gegen 21.15 Uhr befuhr ein 58-Jähriger mit seinem Trekkingrad die Friedrich-Ebert-Straße aus Richtung Mauerstraße in Richtung Eichenstraße. Am Fahrbahnrand saß die später verletzte Person in einer dortigen Gaststätte an einem Tisch. Der Fahrradfahrer verlor vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung die Kontrolle über sein Rad und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei stieß er gegen den Gaststättenbesucher. Durch den Zusammenstoß wurde der 62-jährige Mann leicht verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

3. Unfallfahrzeug flüchtet,

Kronberg im Taunus, Hermann-Löns-Weg, Mittwoch, 23.04.2025, 13.15 Uhr bis Donnerstag, 24.04.2025, 7.30 Uhr

(jf)In Kronberg kam es von Mittwochmittag bis Donnerstagmorgen zu einem Verkehrsunfall im Hermann-Löns-Weg, in Folge dessen der Unfallverursacher vom Unfallort flüchtete. Der spätere Unfallverursacher befuhr mit seinem Fahrzeug den Hermann-Löns-Weg aus Richtung Höhenstraße in Richtung Auf der Heide. Hierbei beschädigte der unbekannte Verursacher den am Fahrbahnrand geparkten schwarzen VW. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000,00 Euro. Anschließend fuhr der Verursacher einfach weiter, ohne sich um die Folgen des Unfalls zu kümmern. Wer den Unfall beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 in Verbindung zu setzen.

