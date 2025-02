Feuerwehr Frechen

FW Frechen: Neuer Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Frechen ernannt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Frechen (ots)

Frechen, 19. Februar 2025 - Oberbrandrat Ralf Odermatt wurde durch Bürgermeisterin Susanne Stupp zum neuen Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Frechen ernannt. Als Stellvertreter steht ihm Frank Wershoven zur Seite, der bereits seit dem Jahr 2007 Erfahrungen in dieser Funktion sammeln konnte. Laut dem BHKG (Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz) werden beide für eine Amtszeit von sechs Jahren berufen.

Odermatt ist in der Stadtverwaltung kein Unbekannter. Bereits seit Mitte 2023 ist er Fachdienstleiter des Fachdienstes 37, der den Bereich Feuerwehr und Rettungsdienst umfasst. Auch Frank Wershoven ist mit der Feuerwehr Frechen bestens vertraut: Er leitet seit mehreren Jahren die Freiwillige Feuerwehr Frechen als stellvertretender Leiter.

Bereits im Dezember haben die stellvertretenden Kreisbrandmeister Peter Fenkl und Michael Mund auf Einladung der Bürgermeisterin die gesamte Wehr - die Hauptamtliche Wache, beide ehrenamtlichen Löschzüge, die Ehrenabteilung sowie die Jugendfeuerwehr - angehört. Alle Einheiten und Abteilungen sprachen Odermatt und Wershoven einstimmig ihr Vertrauen aus. In einem Schreiben schlug Fenkl dem Rat der Stadt Frechen vor, Odermatt zum Leiter der Feuerwehr und Wershoven zum stellvertretenden Leiter zu ernennen. Dieser Empfehlung ist der Rat in seiner Sitzung am 18. Februar 2025 gefolgt und hat beide offiziell in ihre Ämter berufen. Die Ernennungsurkunden wurden ihnen von Bürgermeisterin Susanne Stupp überreicht. "Mit Ralf Odermatt und Frank Wershoven sehe ich die Feuerwehr Frechen in guten Händen und zukunftssicher aufgestellt", so Stupp.

Die Freiwillige Feuerwehr Frechen ist Teil einer starken Gemeinschaft ehrenamtlicher Feuerwehrkräfte in Deutschland. Ende 2022 waren bundesweit 1.014.953 Personen in Freiwilligen Feuerwehren aktiv, darunter 113.996 Frauen. Die Jugendfeuerwehren verzeichneten 332.442 Mitglieder, darunter 102.675 Mädchen. Insgesamt gab es 23.297 Freiwillige Feuerwehren und 23.934 Jugendfeuerwehren im Land. (Quelle: Deutscher Feuerwehrverband)

Im Jahr 2022 wurden die Feuerwehren in Deutschland zu insgesamt 2.431.959 Rettungsdiensteinsätzen und 229.497 Bränden oder Hilfeleistungen gerufen. Diese Zahlen verdeutlichen die immense Bedeutung und das Engagement der ehrenamtlichen Kräfte für die Sicherheit der Bevölkerung. (Quelle: Deutscher Feuerwehrverband)

Alle Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Frechen sowie die Stadtverwaltung gratulieren Ralf Odermatt und Frank Wershoven herzlich zu ihren Ernennungen und wünschen ihnen viel Erfolg in ihren verantwortungsvollen Aufgaben. Vor allem aber hoffen wir, dass sie gemeinsam mit der gesamten Mannschaft stets gesund von allen Einsätzen zurückkehren.

Original-Content von: Feuerwehr Frechen, übermittelt durch news aktuell