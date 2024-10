FW Frechen: Berufsfeuerwehrtag der Jugendfeuerwehr Frechen: Ein Tag und eine Nacht voller spannender Einsätze

Feuerwehr Frechen

Berufsfeuerwehrtag der Jugendfeuerwehr Frechen: Ein Tag und eine Nacht voller spannender Einsätze

Am Samstag veranstaltete die Jugendfeuerwehr Frechen ihren Berufsfeuerwehrtag . Bereits um 08:00 Uhr morgens ging es los: Die Jugendlichen traten, wie bei der echten Berufsfeuerwehr, in der Fahrzeughalle an. Die Vorfreude und der Stolz, für einen Tag in die Rolle echter Feuerwehrleute zu schlüpfen, war den Teilnehmern anzusehen.

Der Tag war geprägt von spannenden und lehrreichen Einsätzen. Insgesamt mussten rund 30 Einsätze abgearbeitet werden, die von den Betreuern realitätsnah vorbereitet und simuliert wurden. Die Vielfalt der Aufgaben reichte von der Rettung einer gestürzten Person, über das Beseitigen einer Ölspur, bis hin zu einem spektakulären Großbrand. Bei letzterem konnten die Jugendlichen zeigen, wie gut sie bereits mit den Feuerwehrautos, Schläuchen und anderen Geräten umgehen können. Mit mehreren Strahlrohren und unter vollem Einsatz bekämpften sie das fiktive Feuer - ein Highlight des Tages. Bevor es mit den Einsätzen losging, stand das "Checken" und Kontrollieren der Fahrzeuge auf dem Programm.

Die Einsätze boten den jungen Feuerwehrleuten eine ideale Gelegenheit, nicht nur technische Fähigkeiten zu vertiefen, sondern auch wichtige Werte wie Teamarbeit, Kommunikation und Disziplin zu lernen. Sie erfuhren, wie essenziell es ist, sich aufeinander verlassen zu können und gemeinsam die Herausforderungen zu meistern.

Doch der Tag endete nicht einfach am Abend. Die Jugendlichen übernachteten in der Wache, genau wie bei der echten Berufsfeuerwehr. Nach einem aufregenden Tag durften sie sich in den bereitgestellten Schlafräumen ausruhen - immer in Erwartung, dass es in der Nacht oder am frühen Morgen zu einem weiteren Einsatz kommen könnte. Und genau das passierte: Früh am Morgen wurden die jungen Feuerwehrleute von einem simulierten Alarm geweckt. Der Tag begann mit einem Paukenschlag - einem fiktiven Großbrand, der zum Abschluss des Berufsfeuerwehrtags gelöscht werden musste.

Dieser Großeinsatz am frühen Morgen forderte noch einmal die gesamte Gruppe. Trotz der frühen Stunde zeigten die Jugendlichen vollen Einsatz und arbeiteten zusammen, um das Feuer erfolgreich zu bekämpfen. Nach diesem letzten Einsatz folgte die wohlverdiente Abschlussbesprechung, bei der die Ausbilder den Einsatzkräften noch einmal Lob aussprachen und auf die positiven Lernerfahrungen des Tages hinwiesen.

Der Berufsfeuerwehrtag war nicht nur eine Möglichkeit, den Alltag der Feuerwehr hautnah zu erleben, sondern auch eine wertvolle Erfahrung, die den jungen Teilnehmern zeigte, wie wichtig es ist, im Team zu arbeiten, Verantwortung zu übernehmen und in kritischen Situationen ruhig zu bleiben. Natürlich wurde während des gesamten Tages und der Nacht auch auf ausreichende Pausen und Erholung geachtet. Die Verpflegung kam dabei nicht zu kurz, und zwischen den Einsätzen gab es genügend Zeit, um sich zu stärken und auszutauschen. Dank der Unterstützung der aktiven Feuerwehrleute und der Betreuer, die den Tag organisierten, konnten die Jugendlichen ein unvergessliches Erlebnis genießen.

Für die Jugendfeuerwehr Frechen war dieser Berufsfeuerwehrtag ein voller Erfolg, der allen Teilnehmern deutlich machte, was es bedeutet, Teil der Feuerwehrgemeinschaft zu sein.

