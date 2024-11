Feuerwehr Frechen

FW Frechen: Zimmerbrand in Frechen: Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Frechen

Am Donnerstagabend wurde die Kreisleitstelle über den Notruf über einen Zimmerbrand in der Hüchelner Straße in Frechen informiert. Die Kreisleitstelle alarmierte umgehend die hauptamtliche Wache und den Löschzug Frechen der Freiwilligen Feuerwehr Frechen. Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Einsatzmeldung. Flammen und Rauch schlugen aus den Fenstern einer Dachgeschosswohnung. Der Bewohner der betroffenen Brandwohnung sowie die übrigen Bewohner des Hauses wurden durch Nachbarn bereits ins Freie geführt. Der Wohnungsinhaber musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Im Laufe des Einsatzes wurde eine weitere Person aufgrund eingetretener gesundheitlicher Beschwerden ebenfalls noch in ein Krankenhaus transportiert. Die ersteintreffende hauptamtliche Wache begann sofort mit einem Innenlöschangriff über das Treppenhaus in die Wohnung mittels einem Trupp unter Atemschutz. Der Löschzug Frechen unterstützte die hauptamtliche Wache mit weiteren Trupps unter Atemschutz, die ebenso Löschmaßnahmen in der Brandwohnung durchführten. Zusätzlich stellte der Löschzug Frechen den Sicherheitstrupp, übernahm die Atemschutzüberwachung der eingesetzten Atemschutzgeräteträger, die Nachlöscharbeiten und die Kontrolle der Nachbarwohnungen. Die Nachlöscharbeiten gestalteten sich aufgrund der örtlichen Gegebenheiten etwas aufwendiger. Auch die Nachbarwohnungen im Reihenhauskomplex wurden kontrolliert. Hier gab es glücklicherweise keine Auffälligkeiten. Die Freiwillige Feuerwehr Frechen war mit insgesamt 34 Einsatzkräften unter der Leitung von Brandoberinspektor Thomas Hügle etwa 2,5 Stunden im Einsatz. Unterstützt wurde die Feuerwehr von drei Rettungswagen und einen Notarzt. Zur Brandursache und Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

