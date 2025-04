Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei sucht Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung #polsiwi

Siegen-Eiserfeld/ Neunkirchen (ots)

Am Mittwoch (09.04.2025) und am heutigen Freitag (11.04.2025) ist es im Bereich der Freiengründer Straße/ Kölner Straße und auf der HTS zu Gefährdungen im Straßenverkehr durch einen grauen Tesla gekommen.

Am heutigen Morgen, zwischen 07:15 Uhr und 07:30 Uhr, war eine 64-jährige Autofahrerin von Eiserfeld in Richtung Neunkirchen unterwegs. Trotz kurvenreicher Strecke und Gegenverkehr überholte plötzlich ein grauer Tesla hinter einer Kurve, in der die Geschwindigkeit auf 40 km/h begrenzt ist. Die 64-Jährige und hinter ihr fahrende Autos mussten stark abbremsen, damit der Tesla einscheren konnte. Ansonsten wäre es zum Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr gekommen.

Am Mittwoch fiel der graue Tesla zur selben Uhrzeit bereits auf der HTS auf. Auf Höhe der Anschlussstelle Eiserfeld überholte er noch Fahrzeuge auf dem Fahrstreifen Richtung Niederschelden, scherte aber kurz vorher noch in Richtung Eiserfeld ein.

Das Siegener Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen.

Zeugen, die Angaben zu den Situationen oder dem Tesla machen können, werden gebeten sich unter der 0271/ 7099-0 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell