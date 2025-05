Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg/Remseck am Neckar: 31-Jähriger belästigt Frauen

Ludwigsburg (ots)

Eine 35 Jahre alte Frau wurde am Montag (19.05.2025) gegen 11.45 Uhr in der Hauffstraße in Ludwigsburg von einem zu diesem Zeitpunkt noch unbekannten Mann belästigt. Der Mann folgte ihr in einen Hof, berührte sie an der Schulter und strich ihr übers Haar. Als die 35-Jährige laut um Hilfe rief, flüchtete der Mann.

Gegen 12:55 Uhr fiel in der Straße "Rainwiesen" in Remseck am Neckar - Neckargröningen ein 31-Jähriger auf. Der Mann rannte unvermittelt auf eine 55-Jährige zu, stieß mit der Hand gegen deren Oberkörper und verletzte die Frau dadurch leicht. Eine 40-Jährige war auf den Vorfall aufmerksam geworden und versuchte zu schlichten. Daraufhin bedrohte der 31-Jährige sie und erhob eine Faust. Ein Zeuge kam den Frauen schließlich zur Hilfe.

Eine Polizeistreife konnte den Mann, der auf Ansprache nicht reagierte, kurz darauf zu Boden bringen und ihm Handschließen anlegen. Da er sich mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge könnte der 31-Jährige auch für den Vorfall gegen 11.45 Uhr in Ludwigsburg verantwortlich sein.

