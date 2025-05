Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bönnigheim: 19-Jähriger verursacht Verkehrsunfall und leistet Widerstand gegen die Polizei

Ludwigsburg (ots)

Mit einem auffallend aggressiven 19-Jährigen bekamen es Einsatzkräfte des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen in der Nacht zum Sonntag (18.05.2025) in Bönnigheim zu tun. Der junge Mann war dort mit seinem VW gegen 01:40 Uhr auf der Bismarckstraße unterwegs und streifte einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Während der Unfallaufnahme wurde der 19-Jährige plötzlich immer aggressiver, bedrängte die Einsatzkräfte und beleidigte neben ihnen auch mehrere Zeugen. Aufgrund seines Verhaltens musste der 19-Jährige schließlich unter heftiger Gegenwehr zu Boden gebracht und an Armen und Beinen geschlossen werden. Da er fortwährend versuchte, die Einsatzkräfte zu bespucken, wurde ihm auch eine Spuckschutzhaube aufgesetzt. Bei dem 19-Jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt, da der Verdacht bestand, dass er zur Tatzeit unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Anschließend wurde der 19-Jährige in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.

