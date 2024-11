Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: 60-Jähriger bedroht Mitbewohnerin

Polizeieinsatz in Unterkunft

Groß-Umstadt (ots)

In einer Unterkunft in der Robert-Bosch-Straße hat sich am Freitagvormittag (1.11.) ein größerer Polizeieinsatz zugetragen. Bewohner alarmierten gegen 10.45 Uhr die Polizei und gaben an, dass ein Mann seine Mitbewohnerin bedroht haben soll. Hierbei soll er nach derzeitigem Kenntnisstand ein Messer in der Hand gehalten haben. Sofort begaben sich mehrere Streifen zum Einsatzort und sperrten den Bereich rund um die Unterkunft ab. Der 60-Jährige konnte schließlich kurze Zeit später von den eingesetzten Beamtinnen und Beamten festgenommen werden. Er wurde aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes in eine Fachklinik gebracht. Verletzt wurde niemand. Eine Gefahr für außenstehende Dritte bestand nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell