Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim: Motorradfahrer verunglückt und zieht sich schwere Verletzungen zu

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde am Sonntagabend (18.05.2025) ein 22-Jähriger mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, nachdem er zuvor mit seinem Motorrad verunglückt war. Der junge Mann fuhr gegen 17:10 Uhr auf der Landesstraße 1110 von Ochsenbach kommend in Richtung Hohenhaslach. In einer Kurve im Bereich der Einmündung zur Kreisstraße 1641 nach Spielberg kam der 22-Jährige mit seiner Ducati nach links von seinem Fahrstreifen ab und kollidierte mit dem Seat eines entgegenkommenden 54-Jährigen. Der 22-Jährige stürzte dabei von seinem Motorrad, rutschte einige Meter über die Fahrbahn und blieb schließlich schwer verletzt im Grünstreifen neben der Fahrbahn liegen. Er wurde vom Rettungsdienst und einem Notarzt vor Ort behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der 54-jährige Seat-Fahrer blieb unverletzt. Das Motorrad und der Seat waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell