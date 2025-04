Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Brand im Gebäude und Brandmeldealarm in Supermarkt am Ostersamstag

Herdecke (ots)

Die Feuerwehr Herdecke musste am Ostersamstag zu drei Einsätzen ausrücken.

Gegen 08:10 Uhr wurde eine Ölspur an der Hengsteyseestraße gemeldet, die sich im weiteren Verlauf als Eigenunfall mit einem Roller darstellte. Die Einsatzkräfte streuten ausgelaufene Betriebsmittel ab und stellten Warnschilder auf. Der Rollerfahrer lehnte eine Untersuchung durch den Rettungsdienst ab und wollte sich eigenständig in ärztliche Behandlung begeben. Ein Mehrzweckfahrzeug und der Einsatzführungsdienst waren neben der Polizei waren ca. 30 Minuten im Einsatz.

Am Nachmittag wurde die Feuerwehr Herdecke gegen 13:56 Uhr zu einem ausgelösten Brandmeldealarm in den Edeka-Markt an der Mühlenstraße alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der Markt bereits vorbildlich geräumt, sodass sofort mit der Erkundung begonnen werden konnte. In der sogenannten "Schnibbelküche" wurde ein ausgelöster Rauchmelder festgestellt. Ein tatsächlicher Brand oder eine Rauchentwicklung konnte jedoch nicht festgestellt werden. Nach sorgfältiger Kontrolle brach der Einsatzleiter den Einsatz ab. Der Markt konnte im Anschluss wieder freigegeben werden, und die Kunden durften das Gebäude wieder betreten. Die Einsatzdauer betrug etwa 30 Minuten.

Um 22:56 Uhr mussten die Einsatzkräfte in die Straße Horstkottenknapp ausrücken. Dort wurde ein Brand im Gebäude gemeldet. Als der Einsatzführungsdienst an der Einsatzstelle der gemeldeten Adresse eintraf, konnte keine Feststellung gemacht werden. Die Eigentümer der gemeldeten Adresse bestätigten, dass es hier zu keinem Schadensereignis gekommen war. Nach Rücksprache mit der Anruferin wurde schnell klar, dass sich die eigentliche Einsatzstelle rund 200m weiter befand. In einem Garten befand sich eine Feuerschale, die bei eintreffen der Feuerwehr nicht beaufsichtigt war. Diese wurde dann durch die Feuerwehr mit einem C-Rohr abgelöscht. Der Eigentümer war kurze Zeit später dann auch anwesend.

Die Feuerwehr weist auf zwei wichtige Punkte hin:

- Ortsangaben bei einem Einsatz so präzise, wie möglich angeben - Feuerstellen niemals unbeaufsichtigt lassen

