Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Zwei Einbrüche.

Lippe (ots)

In Werl-Aspe drangen Unbekannte am Dienstagnachmittag (15.04.2025) zwischen 15:15 und 18:30 Uhr in ein Haus eines Reihenhauskomplexes in der Heustraße ein. Bislang ist unklar, ob etwas gestohlen wurde.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (15./16.04.2025) brachen Unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Sonnenberg" ein. Sie beschädigten dabei die Terassentür. Ob sie etwas stahlen, ist noch nicht bekannt.

Zeugenhinweise zu den Einbrüchen richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.

