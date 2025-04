Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Lieme. Drei Täter versuchen Einbruch und treffen auf Bewohner: Polizei nimmt zwei Verdächtige fest.

Am Montagabend (14.04.2025) gegen 19:15 Uhr versuchten drei Täter in ein Wohnhaus in der Weststraße in Lieme einzubrechen. Der Bewohner, der durch ein Geräusch aufmerksam wurde, stellte die Täter beim Einsteigen in durch das Fenster des Gäste-WC zur Rede. Die Täter entrissen ihm sein Mobiltelefon und flüchteten anschließend mit einem weißen Kastenwagen in Richtung "Trifte".

Die Polizei wurde umgehend alarmiert und leitete eine Fahndung ein. Das Fluchtfahrzeug konnte kurze Zeit später auf der Bielefelder Straße angehalten werden. Zwei der drei Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen, während der dritte Täter unerkannt entkommen konnte. Bei den zwei Tätern handelt es sich um einen 28-jährigen Mann aus Weilburg und einen 30-jährigen Mann aus Bad Salzuflen. Bei einem wurde wegen des Haftgrundes Fluchtgefahr durch einen Richter Untersuchungshaft angeordnet, während der andere entlassen wurde, da er einen festen Wohnsitz vorweisen konnte. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Sachdienliche Hinweise zu dem dritten Tatverdächtigen werden unter der Telefonnummer 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2 entgegengenommen.

