Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup-Humfeld. Kollision an Kreuzung: Schwerverletzter nach Verkehrsunfall.

Lippe (ots)

Am Montagnachmittag (14.04.2025) um 17 Uhr kam es an der Kreuzung Hamelner Straße/Bundesstraße/Farmbecker Straße/Oelentrup zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrer schwer verletzt wurde. Der 63-jährige Fahrer eines VW Tiguan aus Extertal beabsichtigte, aus der untergeordneten Farmbecker Straße kommend, den Kreuzungsbereich zu überqueren, um in die Oelentrup einzufahren. Er ging offenbar davon aus, dass der 67-jährige Fahrer eines VW Passat nach rechts in die Farmbecker Straße abbiegen würde. Tatsächlich fuhr der Dörentruper jedoch geradeaus in Richtung Bundesstraße. Im zentralen Kreuzungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Der 67-Jährige wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Der 63-Jährige blieb unverletzt, jedoch entstand an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell