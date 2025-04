POL-LIP: Bad Salzuflen. Diebstahl aus Kraftfahrzeug.

Lippe (ots) - An zwei Häusern in der Straße "In den Hülsen" entdeckten Anwohner am späten Montagnachmittag (14.04.2025) Einbruchsspuren an den Haustüren. Unbekannte Täter hatten augenscheinlich versucht, in ein Mehrfamilienhaus und ein Einfamilienhaus einzudringen. Sie scheiterten jedoch an den Türen und hinterließen bloß einen Sachschaden. Ob ein Tatzusammenhang besteht, ist bislang unklar. Bei einem Haus ...

