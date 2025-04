POL-LIP: Korrektur: Leopoldshöhe-Asemissen. Betrunken abgehauen.

Polizei Lippe

In der Nacht von Freitag auf Samstag (11./12.04.2025) führte die Polizei in Bad Salzuflen Allgemeine Verkehrskontrollen auf der Hauptstraße in Asemissen durch. Hierbei fiel den Beamten ein stark motorisierter BMW auf. Als die Polizeibeamten wendeten, um den Pkw anhalten zu können, beschleunigte der Fahrer das Auto stark. Anschließend führte er eine Vollbremsung durch und bog dann nach in eine Nebenstraße ab. Die Beamten konnten Wagen schließlich einholen. Der 30-jährige Fahrer hatte sein Auto inzwischen geparkt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest verlief positiv (über 1,1 Promille). Eine Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

