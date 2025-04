POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. VW gestohlen.

Lippe (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (10./11.04.2025) beschädigten Unbekannte die Schaufensterscheibe eines Mobilfunkanbieters in der Langen Straße und stahlen ausgestellte Ware. Die Beute bestand aus drei Smartphones sowie einem Satz Kopfhörer. Ein Teil des Diebesguts wurde in Tatortnähe gefunden. Wer sachdienliche Hinweise zum Einbruch geben kann, informiert bitte das Kriminalkommissariat 2 ...

